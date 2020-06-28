Главное о коронавирусе на 28 июня: новый этап снятия ограничений в Татарстане и 10 млн инфицированных в мире

Татарстан переходит к новому этапу снятия ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай COVID-19, из них один — завозной, все остальные контактные. Госпитализированы 2 человека, 39 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (21 человек). В Набережных Челнах и Сабинском районе по пять заболевших, по два — в Высокогорском и Лаишевском, по одному — в Аксубаевском, Арском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском и Пестречинском. Больше всего заболевших (23 человека) в возрастной категории от 30 до 50 лет.

Всего в Татарстане зарегистрировано 4 472 случая заболевания. Выздоровели за весь период 3 309 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 15. На лечении остаются 1 148 человек.



В Татарстане ввели очередные послабления режима ограничений. С 29 июня разрешается открыть магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом, начать работу летних лагерей и осуществлять туристические перевозки.

Фото: kru.ru

В семи районах Татарстана заболеваемость в разы превышает среднереспубликанские показатели. Это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский районы.



В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями находится на ИВЛ.

В мессенджерах продолжают распространяться слухи о закрытии городов Татарстана на режим самоизоляции после голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, что власти опровергли эту информацию.

Уволенная за вспышку коронавируса главврач получила почетную грамоту

За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса, выздоровели 5 735 человек. Число зараженных выросло до 634 437, а выздоровевших — до 399 087 человек.

Зафиксировано 104 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 9 073 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

В Уфе уволенная из-за вспышки коронавируса главврач РКБ получила Почетную грамоту РБ.



Российские туроператоры начали отменять туры за границу в июле.

На Байконур для борьбы с коронавирусом прибыл российский самолет с медицинским отрядом ФМБА. Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, комплекты средств индивидуальной защиты и лекарства.

Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в один номер до двух человек, не являющихся членами одной семьи. Однако им придется предъявить справку об отсутствии контакта с зараженными в течение двух недель.

В Тюменском пансионате для престарелых нашли очаг коронавируса.

Фото: Александр Ельчищев / URA.RU

Поэт Илья Резник резко высказался в адрес артистов, которые обратились за помощью к государству. Он призвал их продать свои «дворцы и апартаменты», если им нечем платить по кредитам.

Количество зараженных перевалило за 10 млн

По состоянию на 10:40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 10 090 456 человек. Умерли 501 480 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 596 770). На второй строчке — Бразилия (1 315 941), Россия на третьем месте (634 437). На четвертом месте — Индия (529 889), на пятом — Великобритания (310 250).



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В Нур-Султане и Алма-Ате пройдут «карантинные выходные» — не будут работать общественный транспорт, торгово-развлекательные центры и рынки.

Фото dostop.ru

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Ольга Плешкова