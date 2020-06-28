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В Татарстане сильный ветер снес 14 деревьев и кровлю многоквартирного дома

01:20, 28.06.2020
В Татарстане сильный ветер снес 14 деревьев и кровлю многоквартирного дома
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС по Татарстану сообщило о новых происшествиях, случившихся в республике из-за сильного ветра.

Так, вечером 27 июня в Чистополе из-за сильного ветра на крышу автомобиля упало дерево. Никто не пострадал и не погиб.

За вечер в Зеленодольском, Высокогорском, Альметьевском районах и в Казани упало 14 деревьев. В результате происшествий погибших и пострадавших нет.

В Бавлах сильный ветер снес кровлю многоквартирного дома. Никто не пострадал, жизнедеятельность объекта не нарушена, осталась мягкая кровля, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Из-за непогоды в Челнах упали два башенных крана, а в Кукморе сильный ветер снес крышу детского сада.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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