В Татарстане сильный ветер снес 14 деревьев и кровлю многоквартирного дома

ГУ МЧС по Татарстану сообщило о новых происшествиях, случившихся в республике из-за сильного ветра.

Так, вечером 27 июня в Чистополе из-за сильного ветра на крышу автомобиля упало дерево. Никто не пострадал и не погиб.

За вечер в Зеленодольском, Высокогорском, Альметьевском районах и в Казани упало 14 деревьев. В результате происшествий погибших и пострадавших нет.



В Бавлах сильный ветер снес кровлю многоквартирного дома. Никто не пострадал, жизнедеятельность объекта не нарушена, осталась мягкая кровля, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Из-за непогоды в Челнах упали два башенных крана, а в Кукморе сильный ветер снес крышу детского сада.

