В Челнах упал второй строительный кран

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах упал второй 60-метровый башенный кран.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 19.50. Кран упал на строительной площадке жилого комплекса «Междуречье» на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб.

Спасатели по прибытии установили, что на стройплощадке упал башенный кран, сооружения не повреждены.

В этот момент строительные работы не велись, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.



Также башенный кран упал на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе.

