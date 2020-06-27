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В Челнах упал второй строительный кран

22:34, 27.06.2020
В Челнах упал второй строительный кран
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах упал второй 60-метровый башенный кран.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 19.50. Кран упал на строительной площадке жилого комплекса «Междуречье» на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб.

Спасатели по прибытии установили, что на стройплощадке упал башенный кран, сооружения не повреждены.

В этот момент строительные работы не велись, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Также башенный кран упал на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе.

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ПроисшествияОбщество Татарстан
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