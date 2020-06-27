Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Татарстане
В Кукморе сильный ветер снес крышу детского сада.
Прибывшие на место спасатели установили, что ветер частично снес кровлю детского сада «Березка» на площади 280 кв. метров.
В результате случившегося погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Также из-за сильного ветра 40 населенных пунктов в Елабужском районе Татарстана остались без света.
В МЧС Татарстана предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и вечером 27 июня, и ночью 28 июня.
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