Новости происшествий

20:11 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Татарстане

19:11, 27.06.2020 1
Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Татарстане
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Кукморе сильный ветер снес крышу детского сада.

Прибывшие на место спасатели установили, что ветер частично снес кровлю детского сада «Березка» на площади 280 кв. метров.

В результате случившегося погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Также из-за сильного ветра 40 населенных пунктов в Елабужском районе Татарстана остались без света.

В МЧС Татарстана предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и вечером 27 июня, и ночью 28 июня.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:56
    "Хорошо" капитально отремонтировали...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем