Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Татарстане

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Кукморе сильный ветер снес крышу детского сада.

Прибывшие на место спасатели установили, что ветер частично снес кровлю детского сада «Березка» на площади 280 кв. метров.

В результате случившегося погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Также из-за сильного ветра 40 населенных пунктов в Елабужском районе Татарстана остались без света.

В МЧС Татарстана предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и вечером 27 июня, и ночью 28 июня.

