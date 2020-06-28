В Челнах выпал крупный град — фото
В Челнах минувшим вечером выпал крупный град. Очевидцы прислали фото выпавшего осадка.
На фото виден град размером с 10-рублевую монету.
Сегодня вечером погода на территории Татарстана резко ухудшилась. МЧС предупредило жителей о сильном ветре и ливне.
В Челнах из-за непогоды упали сразу два башенных крана. Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Кукморе, а в Елабужском районе 40 населенных пунктов с населением 4 455 человек остались без света.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым