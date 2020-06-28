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В Челнах выпал крупный град — фото

00:24, 28.06.2020
В Челнах выпал крупный град — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах минувшим вечером выпал крупный град. Очевидцы прислали фото выпавшего осадка.

На фото виден град размером с 10-рублевую монету.

Сегодня вечером погода на территории Татарстана резко ухудшилась. МЧС предупредило жителей о сильном ветре и ливне.

В Челнах из-за непогоды упали сразу два башенных крана. Сильный ветер сорвал крышу с детского сада в Кукморе, а в Елабужском районе 40 населенных пунктов с населением 4 455 человек остались без света.

Общество Татарстан
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