В Елабуге из-за непогоды без света остались более 4 тыс. человек

В Елабужском районе в результате непогоды отключилось электроснабжение на подстанции «Елабуга».

В результате без электричества остались 40 населенных пунктов с населением 4 455 человек. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы силами аварийных бригад районных электросетей, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В конце мая в деревне Куюки под Казанью во время грозы молния ударила в столб линии электропередачи. Из-за этого населенный пункт остался без света.

