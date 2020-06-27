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В Елабуге из-за непогоды без света остались более 4 тыс. человек

18:57, 27.06.2020
В Елабуге из-за непогоды без света остались более 4 тыс. человек
Фото: publicdomainpictures.net

В Елабужском районе в результате непогоды отключилось электроснабжение на подстанции «Елабуга».

В результате без электричества остались 40 населенных пунктов с населением 4 455 человек. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы силами аварийных бригад районных электросетей, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В конце мая в деревне Куюки под Казанью во время грозы молния ударила в столб линии электропередачи. Из-за этого населенный пункт остался без света.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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