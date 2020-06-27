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4189 зрителей посетили первый домашний матч «Рубина» после возобновления РПЛ

20:06, 27.06.2020
4189 зрителей посетили первый домашний матч «Рубина» после возобновления РПЛ
Фото: vk.com/fcrk

Первый домашний матч «Рубина» после возобновления РПЛ на «Ак Барс Арене» посетили 4198 зрителей, сообщается в официальном протоколе лиги. Игра против московского «Локомотива» закончилась поражением казанского клуба со счетом 0:2.

Впервые в нынешнем сезоне «Рубин» сыграл на стадионе «Ак Барс Арена», который ранее сменил название.

Напомним, по регламенту проведения Российской премьер-лиги, согласованному с Роспотребнадзором, на футбольные матчи допускаются лишь 10% зрителей от вместимости арены.

О том, как встречали болельщиков в первом матче «Рубина» на «Ак Барс Арене», можно посмотреть в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
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