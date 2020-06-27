Как болельщиков встречают перед матчем 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» — фото

Фото: realnoevremya.ru / Андрей Лопата

На стадионе «Ак Барс Арена» в эти минуты уже начали запускать болельщиков на места, возле стадиона играет музыка, организована своеобразная шоу-программа.

На входной зоне все соблюдают социальную дистанцию и стоят друг от друга на расстоянии 1,5 метра. На входе у болельщиков строго проверяют наличие масок и перчаток, а также замеряют температуру бесконтактным термометром.

В случае если болельщик приходит без средств индивидуальной защиты, их раздают на входе, передает корреспондент «Реального времени».

В фойе много пунктов общепита, но продают только воду за 50 рублей, никакой еды. Для посетителей нанесена специальная разметка на полу для соблюдения дистанции в очереди.