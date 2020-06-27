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Фанаты «Рубина» разделись по пояс в ливень во время матча с «Локомотивом» — видео

18:28, 27.06.2020
Фанаты «Рубина» разделись по пояс в ливень во время матча с «Локомотивом» — видео
Фото: realnoevremya.ru

«Рубиновцы» разделись во время сильного ливня в ходе матча с «Локомотивом».

Зрители с нижних рядов начали перемещаться наверх, под навесы стадиона. Стюардам вынесли дождевики.

Отметим, что на фанатской трибуне «Рубина» болельщики забыли о социальной дистанции.

МЧС Татарстана ранее предупредило жителей республики о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, ожидается штормовой ветер и ливень, град.

СпортФутбол Татарстан
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