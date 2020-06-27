МЧС Татарстана предупредило о ветре до 27 м/с и сильном ливне в ближайшие часы

МЧС Татарстана предупреждает жителей республики о резком ухудшении погодных условий.

Так, по информации ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», в ближайшие часы местами на территории Татарстана и Казани ожидаются: очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25—27 м/с, сильный ливень, крупный град.

Такая погода сохранится и вечером 27 июня и ночью 28 июня, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

МЧС Татарстана еще вчера сообщило о надвигающихся на республику грозах, ветре и граде. Спасатели напомнили об осторожности и внимательности. В непогоду лучше не оставаться на улице, а если планируется поездка, по возможности перенести ее.

