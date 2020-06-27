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Болельщики «Рубина» перестали соблюдать дистанцию во время матча с «Локомотивом» — видео

17:54, 27.06.2020
Болельщики «Рубина» перестали соблюдать дистанцию во время матча с «Локомотивом» — видео
Фото: realnoevremya.ru

На фанатской трибуне «Рубина» болельщики забыли о социальной дистанции: фанаты стоят плотно друг к другу и «заряжают» кричалки, бьют в барабаны.

Группа болельщиков «Локомотива», облаченных в защитные комбинезоны с капюшонами, периодически встает и скандирует кричалки «Локо», в том числе про Юрия Семина.

После забитого Алексеем Миранчуком гола фанаты-«космонавты» в защитных костюмах на трибуне активизировались.

СпортФутболОбщество Татарстан
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