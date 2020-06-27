Болельщики «Рубина» перестали соблюдать дистанцию во время матча с «Локомотивом» — видео

На фанатской трибуне «Рубина» болельщики забыли о социальной дистанции: фанаты стоят плотно друг к другу и «заряжают» кричалки, бьют в барабаны.

Группа болельщиков «Локомотива», облаченных в защитные комбинезоны с капюшонами, периодически встает и скандирует кричалки «Локо», в том числе про Юрия Семина.

После забитого Алексеем Миранчуком гола фанаты-«космонавты» в защитных костюмах на трибуне активизировались.