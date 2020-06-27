В Казани спасли пожилых супругов из горящей квартиры
В Казани пожилых супругов спасли из квартиры, в которой загорелась стиральная машина.
Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы сегодня в 13.20. В жилом трехэтажном доме на улице Малой Печерской загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные с помощью масок спасаемого вывели из задымленного помещения двух пожилых хозяев.
Выяснилось, что в квартире горела стиральная машина и вещи. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Причины предстоит установить, пишет «Татар-информ».
Минувшим вечером в частном доме в Авиастроительном районе Казани произошел пожар. Мужчина успел выбраться из здания, его госпитализировали в больницу.ПроисшествияОбщество Татарстан
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