В Казани спасли пожилых супругов из горящей квартиры

В Казани пожилых супругов спасли из квартиры, в которой загорелась стиральная машина.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы сегодня в 13.20. В жилом трехэтажном доме на улице Малой Печерской загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные с помощью масок спасаемого вывели из задымленного помещения двух пожилых хозяев.

Выяснилось, что в квартире горела стиральная машина и вещи. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Причины предстоит установить, пишет «Татар-информ».



Минувшим вечером в частном доме в Авиастроительном районе Казани произошел пожар. Мужчина успел выбраться из здания, его госпитализировали в больницу.