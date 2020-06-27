В Казани мужчина смог выбраться из горящего дома, наглотавшись дыма

Фото: МЧС по РТ

В Казани мужчина успел спастись из горящего дома. Медики госпитализировали его в больницу.

Пожар произошел в частном доме в Авиастроительном районе Казани. Сообщение о возгорании поступило в 21.51 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Из дома сумел выбежать мужчина, однако он надышался дымом. С отравлением продуктами горения его доставили в 7-ю горбольницу.

Огонь был полностью ликвидирован в 22.44. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее в Советском районе мужчина погиб при пожаре на даче.

