В Казани мужчина смог выбраться из горящего дома, наглотавшись дыма
В Казани мужчина успел спастись из горящего дома. Медики госпитализировали его в больницу.
Пожар произошел в частном доме в Авиастроительном районе Казани. Сообщение о возгорании поступило в 21.51 на единый номер вызова экстренных служб 112.
Из дома сумел выбежать мужчина, однако он надышался дымом. С отравлением продуктами горения его доставили в 7-ю горбольницу.
Огонь был полностью ликвидирован в 22.44. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Причина возгорания пока не установлена.
Ранее в Советском районе мужчина погиб при пожаре на даче.
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