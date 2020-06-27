В Казани сшили специальные костюмы для «Рубина» на матч с «Локомотивом»

Для «Рубина» перед сегодняшним матчем с «Локомотивом» татарстанский предприниматель сшил специальные костюмы.

Казанский предприниматель Адель Ягудин создал для футбольного клуба классический костюм с темно-синим пиджаком и серыми штанами. На пиджаке виднеется эмблема клуба. Вместо ботинок — классические кеды под цвет пиджака.

Матч 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Казани. На трибунах «Ак Барс Арены» ожидается до 4500 болельщиков.



Заместитель главы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что болельщикам на матче необязательно носить маски.

