Соцсети: В Казани водитель едва не лишился головы, объезжая пробку по Южной трассе

Фото: кадр видео из соцсети

Пользователи соцсетей обсуждают аварию на проспекте Победы в Казани, произошедшую час назад. Видео с места происшествия опубликовано в соцсети.

Как рассказали пользователи, водитель автомобиля Audi TT решил сократить пробку. На большой скорости после столкновения с «Газелью» ему снесло крышу автомобиля.

«Прошло секунд 30 и вдруг хлопок, он задел угол кузова «Газели» и чуть не лишился головы», — рассказал очевидец.

При этом пользователи отмечают, что не раз замечали автомобиль, нарушающим правила дорожного движения. В комментариях пишут, что недавно парень «летел в сторону Боровых всех обгоняя по встречке».

Ранее на 20-м км автодороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе, неподалеку от Кощаково водитель КАМАЗа с прицепом выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Соната». Погибли трое людей.

