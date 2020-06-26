Дорожная трагедия на М-7: подробности с места аварии

Фото: МВД по РТ

Авария унесла три жизни

Сегодня, примерно в 11.30, на 20-м км автодороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе, неподалеку от Кощаково, произошла страшная авария. Как сообщают в пресс-службе МВД Татарстана, водитель КАМАЗа с прицепом, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Соната».

Погибли трое мужчин — водители обеих машин и пассажир легковушки. От полученных травм они скончались на месте происшествия, приехавшим медикам осталось только констатировать смерть всех троих — об этом сообщили в Минздраве Татарстана. На место ДТП выезжала врачебная бригада СМП Пестречинского района.

КАМАЗ вез бетонные блоки

Как сообщили «Реальному времени» в Управлении ГАИ по Республике Татарстан, по предварительным данным, КАМАЗ выехал на встречную полосу, потому что не справился с управлением. Обе машины шли на спуск в зоне, где выезд на встречку запрещен, а роковое столкновение произошло в низине.

Обе машины зарегистрированы в Татарстане. Легковой автомобиль ехал в Казань, КАМАЗ — из Казани. В кузове грузовика был груз — тяжелые бетонные блоки. При ударе КАМАЗ перевернулся и вылетел на обочину, блоки разлетелись по дороге, в обе стороны сразу же образовалась серьезная пробка. Легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла.

Фото Дарьи Пинегиной

Грузовик принадлежит частному лицу, кому и откуда он вез груз — пока неизвестно. Данные об этом получить пока невозможно, поскольку накладные ведомости на момент подготовки материала из кабины достать не удалось.



По словам очевидцев аварии, перед КАМАЗом шел легковой автомобиль. В какой-то момент он притормозил, чтобы свернуть направо, на старое кладбище. Чтобы не снести легковушку, грузовик решил ее объехать. Но, по мнению очевидцев трагедии, из-за огромной инерции тяжелая, груженная бетонными блоками, машина не смогла вовремя вернуться на свою полосу.

Фото МВД по РТ

Движение в обе стороны уже запущено

Как сообщал корреспондент «Реального времени» с места трагедии, к половине четвертого на подъезде к месту аварии рядом с селом Кощаково была большая пробка в обе стороны.

Рассыпавшиеся по дороге блоки затрудняли движение, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики и дорожные рабочие. Машины, ехавшие из Казани, разворачивали обратно в город. Давали проехать только жителям Кощаково.

Автомобили пытались объехать место аварии через Кощаково, но пробка скапливалась и там. Кое-кто пытался проехать по полю вдоль дороги, и некоторым это даже удавалось, но несколько автомобилей во время рискованной операции застряли.

Тела погибших увезли через три с половиной часа после катастрофы.

Больше четырех часов ушло на устранение последствий аварии до той степени, когда возможно стало возобновить движение. Его в обе стороны открыли только в 16.02, как сообщает корреспондент с места событий. Перед этим дорогу пришлось расчищать от ЖБИ, которые вез большегруз, и проливать. КАМАЗ оперативно убрать с обочины не удалось: он до сих пор остается там. Поскольку большегруз во время катастрофы снес ограждения вдоль дороги, сейчас на их месте растянута сигнальная лента.

В настоящее время идет расследование причин аварии.

Дарья Пинегина, Людмила Губаева, Инна Серова, фото Дарьи Пинегиной