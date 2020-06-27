В озере Кабан показатели загрязнения воды превышают ПДК в два раза

Фото: Соцсети

В озере Кабан показатели загрязнения воды органическими соединениями превышают предельно допустимые в два раза. Об этом в интервью рассказал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

По его словам, состояние водоемов Казани регулярно проверяется. Яруллин называет показатели Волги замечательными, Казанки — «чуть-чуть похуже», а вот на озере Кабан есть превышения.

«На Кабане в полтора-два раза идет превышение тех норм, которые должны быть», — передает слова Яруллина «Татар-информ».

Ранее сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ проверили озеро Кабан после жалобы жителя города на пену на воде. В результате экологи никаких нарушений не обнаружили.

