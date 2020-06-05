Экологи проверили озеро Кабан после жалоб на пенную воду

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ проверили озеро Кабан, после жалобы жителя города на пену на воде. В результате экологи никаких нарушений не обнаружили.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков отметил, что если казанцы обнаружат что-то подобное, сотрудники ведомства оперативно прибудут на место и отберут все необходимые пробы.

Мужчина, который обратился с жалобой к экологам, заинтересовался, почему озеро пениться и не сливают ли что-то в воду.



Также глава Минэкологии РТ Александр Шадриков прокомментировал инцидент с мором рыбы, который произошел в Лаишевском районе в начале мая. Он рассказал, что качество воды в реке Меше соответствует всем стандартам. Пока специалисты не знают, что произошло с рыбой.

