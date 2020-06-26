В Казани модернизируют советский боевой вертолет МИ-24 — видео

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В Казани продолжается глубокая модернизация советского боевого вертолета МИ-24, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Модернизация идет на предприятии «Рычаг».

На вертолете установили современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.

Испытания вертолета завершатся в 2021 году.

Напомним, в этом году на Казанском вертолетном заводе планируется начать серийное производство санитарных вертолетов «Ансат».

