В Казани модернизируют советский боевой вертолет МИ-24 — видео
В Казани продолжается глубокая модернизация советского боевого вертолета МИ-24, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Модернизация идет на предприятии «Рычаг».
На вертолете установили современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Испытания вертолета завершатся в 2021 году.
Напомним, в этом году на Казанском вертолетном заводе планируется начать серийное производство санитарных вертолетов «Ансат».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым