В 2020 году в Казани начнется серийное производство санитарных вертолетов «Ансат»

«В этом году планируется начать серийное производство на Казанском вертолетном заводе в интересах российского оператора АО «Национальная служба санитарной авиации», созданного «Ростехом» под обслуживание санитарной авиации во всех регионах страны», — сообщил генеральный директор ОАО «Рычаг» Алексей Панин. По его словам, всего под этого оператора планируется выпустить 104 вертолета «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8. Программа их строительства рассчитана на три года — до конца 2022 года. «Таким образом, будет закрыта основная потребность в летных машинах санитарной авиации по всей России», — пояснил Панин.



Начало серийного производства медицинских «Ансатов» планируется в техническом облике, сертифицированном ОАО «Рычаг».

«Сейчас идет работа. Но известно, что заказчик хочет видеть этот вариант. Заказчик прислал заявку на этот облик. Они оценили, смотрели и присутствовали при испытаниях этой машины. И сами пробовали. Демонстрационные полеты проходили во время коллегии Минздрава РФ в Калининграде. Имеет хорошие оценки летного состава и медицинского персонала», — рассказал Панин.

Модернизированный вертолет «Ансат» — первый сертифицированный вертолет с размещенным на борту современным медицинским оборудованием, состав которого полностью соответствует всем требованиям Минздрава России.





Луиза Игнатьева