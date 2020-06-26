Член рабочей группы Общественной палаты РФ оценил уровень организации голосования в Татарстане

Сегодня член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ Александр Малькевич прибыл в Казань и осмотрел временный УИК в аэропорту Казани.

Малькевич проверил, как реализована безопасность общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России и корректность организации всех процессов.

«Все организовано очень достойно, абсолютно по нормативам. Приятно, что сотрудники участковой комиссии с душой относятся к тем, кто приходит голосовать, готовы все объяснить, разъяснить, показать. В республике большая нагрузка ложится на избирательную систему: вслед за голосованием, которое уже идет, республику ждут очень ответственные выборы в сентябре. В Татарстане очень высокий уровень поддержки и доверия к руководителю региона», — сказал он.

Эксперт допустил, что, скорее всего, те меры предосторожности, которые сейчас ввели на голосовании, придется соблюдать и в сентябре. Малькевич оценил уровень организации голосования в республике и подчеркнул, что многое зависит от сотрудников комиссий.

«Важно не испугать людей, не оттолкнуть, не загнать людей в какие-то очень сложные инструкции, соблюсти баланс, чтобы людям было комфортно воспользоваться своим правом голоса и проголосовать — и сейчас по поправкам в Конституцию, так и в единый день голосования, определяя будущее региона на ближайшие 5 лет», — отметил он.



Стоит отметить, что Малькевич проголосует по поправкам в Конституцию в Казани — он заранее прикрепился в татарстанскому участку.

Завтра Александр Малькевич примет участие в заседании экспертного клуба «Волга» — дискуссия будет посвящена обсуждению предвыборных программ, заявленных кандидатами в президенты Татарстана.

Ранее глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Подробнее — в материале «Реального времени».

