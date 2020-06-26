В Татарстане полицейский не оказал помощь избитой пожилой женщине

В Татарстане полицейский не оказал помощь избитой пожилой женщине, МВД республики уже проводит проверку.

7 декабря прошлого года участковый, находясь на службе, получил на свой служебный телефон анонимное сообщение об избиении 63-летней женщины в селе Татарское Утяшкино Новошешминского района.

С прибывшим на место происшествия сотрудником пострадавшая общаться отказалась. Тем не менее должных мер реагирования участковый не принял: не вызвал сотрудников скорой помощи и не сообщил о противоправном деянии в дежурную часть.

9 декабря от полученных травм женщина скончалась. Спустя время правоохранители задержали сына погибшей, который дал признательные показания.

По данному факту назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе МВД республики. Также Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по данному факту. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Следком по РТ возбудил уголовное дело об истязании ребенка. По предварительным данным, женщина из деревни Татарское Текашево Менделеевского района РТ била сына кнутом.

