Минздрав РФ продлил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Минздрав России утвердил приказ, который сохраняет до 1 января 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей.

Желающие получить права с 2021 года будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога, в случае выявления им признаков заболевания, пишет ТАСС.

Минздрав в июле прошлого года предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Позже введение этой процедуры отложили до 1 июля 2020 года.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проработки инициативы было решено, что такие требования нужно сохранить для отдельных граждан. В связи с этим разработали проект приказа, который позволит снизить стоимость процедуры.

При этом с 1 июля в России вступят в силу нововведения для водителей. Новые правила коснутся легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля и ввоза некоторых машин.