Кирилл Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей

В Мещанском суде Москвы оглашается обвинительный приговор по делу о хищении 129 млн рублей, выделенных на проект современного искусства «Платформа». Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным.

«[Кирилл] Серебренников, [Юрий] Итин, [Константин] Малобродский совершили мошенничество», — цитирует судью Олесю Менделееву «РИА Новости».

Наказание для обвиняемых суд назовет позже.

ТАСС отмечает, что судья не указала на виновность четвертой фигурантки дела — бывшей сотрудницы Минкультуры России Софьи Апфельбаум.

Напомним, экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова не смогла определить, расходовались ли деньги нецелевым образом. При этом на него было потрачено больше, чем выделило государство.

