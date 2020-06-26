В Роспотребнадзоре РТ объяснили отсутствие постановления о переходе на второй этап снятия ограничений

Отсутствие постановления о переходе на следующий этап ограничений связано, скорее всего, с техническими вопросами. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она повторила, что согласование из федерального центра получено, Роспотребнадзор озвучил свои рекомендации. В Татарстане все показатели соответствуют тем, которые нужны для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

«Переход на третий этап будет не раньше, чем 10 июля — к этому моменту мы будем понимать, куда мы движемся и какие у нас показатели», — добавила Авдонина.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что Казанский Кремль еще не принял решение о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

