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Алексей Песошин проголосовал по поправкам в Конституцию России

13:01, 26.06.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
Алексей Песошин проголосовал по поправкам в Конституцию России
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин проголосовал по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава правительства республики сделал свой выбор в Казани на участке №241 в средней общеобразовательной школе №143 (ул. Четаева, д.1).

Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Накануне в голосовании приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

ОбществоВласть Татарстан
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