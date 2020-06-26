Клубы РПЛ могут изолировать до конца сезона
Все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут в принудительном порядке изолировать на тренировочных базах команд. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Такое решение может быть принято с целью снижения числа заболевших коронавирусом.
Ранее футболистов на собственной базе закрыл «Локомотив», несмотря на то, что все игроки команды сдали отрицательные тесты на COVID-19. В РПЛ считают такой опыт применимым в отношении всех клубов лиги.
Решение о закрытии команд на базах может быть принято уже в ближайшее время вместе с поправками в регламент проведения матчей.
Напомним, накануне стало известно о заражении коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников «Оренбурга».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым