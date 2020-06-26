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В Кремле рассказали, как Минниханов проводил призывников из Татарстана в армию

12:10, 26.06.2020
В Кремле рассказали, как Минниханов проводил призывников из Татарстана в армию
Фото: пресс-служба президента РТ

На этой неделе Рустам Минниханов присутствовал при отправке призывников на службу в армию. Подробности встречи рассказала пресс-секретарь президента Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич присутствовал при отправке призывников на службу в армию и пообщался по видеосвязи с теми нашими ребятами, которые служат в подшефных регионах, в Крыму, в Подмосковье», — рассказала сегодня Лилия Галимова.

Она сообщила, что президенту республики продемонстрировали в том числе комплекс, в котором проходят обязательное тестирование все призывники бесплатно, после чего по необходимости сдают соответствующие анализы.

Напомним, что в воинские части Москвы, Саратова и Мурманска отправились 82 призывника из Татарстана.

Общество Татарстан
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