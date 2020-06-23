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Минниханов проводил призывников из Татарстана в армию

08:21, 23.06.2020
Минниханов проводил призывников из Татарстана в армию
Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов проводил татарстанских призывников в армию. Слова напутствия он сказал им в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

Сегодня в воинские части Москвы, Саратова и Мурманска отправились 82 призывника из Татарстана. Приветствуя их, Минниханов отметил, что Татарстан гордится теми, кто с честью и гордостью несут службу. Также президент призвал всех помнить и передавать следующему поколению память о тяжелой борьбе и Победе в Великой Отечественной войне, воспитывать уважение к ветеранам и национальной гордости за страну, передает пресс-служба.

Во время встречи он по видеосвязи пообщался с солдатами-срочниками, которые проходят службу в подшефных Татарстану частях в разных регионах страны.

«Спасибо Вам за добросовестную службу! Ждем Вашего возвращения в родную республику!», — отметил президент.

Общество Татарстан
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