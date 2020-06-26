Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов поделился планами на будущее. 19-летний футболист мечтает показать себя в уфимском клубе и уехать в топ-чемпионат Европы.

«Моя мечта? Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?

Все реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить «Спартаку», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Урунов перешел в уфимский клуб в зимнее трансферное окно. В 2018-м году он был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана. По словам самого футболиста, до перехода в «Уфу» у него было очень много вариантов из Китая и ОАЭ.

На прошлой неделе Урунов вышел в стартовом составе уфимцев на матч с «Тамбовом» (2:1) и помог своей команде одержать победу.