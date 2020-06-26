Назначена дата проведения боя Нурмагомедова против Гэтжи

Чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гэтжи в середине сентября 2020 года. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», — сказал Абдель-Азиз в stories своего аккаунта в «Инстаграме».

Ожидается, что бои в рамках турнира UFC 253 состоятся в Абу-Даби 19 сентября 2020 года.

Напомним, изначально Нурмагомедов должен был биться с Тони Фергюсоном, но из-за коронавируса россиянин не смог вылететь в США. Вместо него на бой вышел Гэтжи, который в итоге победил своего соперника, став временным чемпионом UFC.