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Назначена дата проведения боя Нурмагомедова против Гэтжи

10:44, 26.06.2020
Назначена дата проведения боя Нурмагомедова против Гэтжи
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гэтжи в середине сентября 2020 года. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», — сказал Абдель-Азиз в stories своего аккаунта в «Инстаграме».

Ожидается, что бои в рамках турнира UFC 253 состоятся в Абу-Даби 19 сентября 2020 года.

Напомним, изначально Нурмагомедов должен был биться с Тони Фергюсоном, но из-за коронавируса россиянин не смог вылететь в США. Вместо него на бой вышел Гэтжи, который в итоге победил своего соперника, став временным чемпионом UFC.

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