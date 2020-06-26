Как в Татарстане голосуют в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В следственных изоляторах Татарстана 180 человек приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Всего там содержатся 360 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.



«В четырех следственных изоляторах Татарстана размещены избирательные участки: в Казани, Бугульме, Мензелинске и Чистополе. Все подготовлено, чтобы люди смогли воспользоваться своим избирательным правом. В следственных изоляторах сейчас находятся более 360 человек, уже проголосовали более 180 человек», — цитирует ее «Татар-информ».

Каждому голосующему выдаются перчатки, маска, ручка. Помещения для голосования обрабатываются антисептиками.

Те, кто находится под домашним арестом, а их 237 человек, подают заявления в участковые избирательные комиссии по месту жительства.