Эксперт: «Если бы не Умарк, результаты «Салавата» могли быть гораздо хуже»

Трехкратный олимпийский чемпион и эксперт по КХЛ Виталий Давыдов прокомментировал отъезд из российской лиги нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка.

Эксперт полагает, что шведский форвард привносил ощутимую разницу в результаты уфимской команды.

«Когда Умарк играл в полную силу, он был одним из главных украшений КХЛ. Временами он решал исход матчей в одиночку. Таких мастеров в лиге в последние годы было немного. А среди легионеров швед, возможно, был лучшим. На нем в «Салавате» держалось многое, и пока трудно сказать, насколько команде удастся восполнить эту потерю. Во всяком случае, если бы не Умарк, результаты уфимцев в плей-офф в последние сезоны могли быть гораздо хуже», — считает Давыдов.

Умарк на протяжении последних пяти сезонов выступал за «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне КХЛ шведский форвард набрал 66 (13+53) очков в 65 матчах. Его контракт с уфимским клубом закончился 31 мая. Недавно он стал игроком швейцарского «Серветта».

Напомним, ранее голкипер Эмиль Гарипов поставил Умарка в один ряд с легендами казанского «Ак Барса» Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым.