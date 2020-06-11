Линус Умарк стал игроком швейцарского «Серветта»

Шведский нападающий Линус Умарк перешел в швейцарский «Серветт». 33-летний хоккеист подписал контракт, рассчитанный на два следующих сезона.

«Я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом с молодым поколением и начать новую главу в моей карьере с «Серветтом», — сказал он в письме к болельщикам клуба.

Ранее Умарк на протяжении последних пяти сезонов выступал за «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне КХЛ шведский форвард набрал 66 (13+53) очков в 65 матчах. Его контракт с уфимским клубом закончился 31 мая.

Отметим, что Умарк уже выступал в Швейцарии, когда в сезоне-2012/13 играл за местный «Цуг».