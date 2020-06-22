Гарипов сравнил Умарка с легендами казанского «Ак Барса»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов сравнил бывшего нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка с легендами казанского «Ак Барса» Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым.

«Это хороший игрок и лидер своей команды, набиравший много очков. Огромная потеря и для Уфы, и для всей лиги. Умарк вносил изюминку в наш чемпионат. А для «Салавата» он был таким же человеком, как Алексей Морозов и Данис Зарипов для «Ак Барса», — сказал Гарипов.

Умарк на протяжении последних пяти сезонов выступал за «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне КХЛ шведский форвард набрал 66 (13+53) очков в 65 матчах. Его контракт с уфимским клубом закончился 31 мая. Недавно он стал игроком швейцарского «Серветта».

Морозов долгие годы был капитаном «Ак Барса». После завершения карьеры он стал управляющим директором Молодежной хоккейной лиги, а 14 февраля 2020 года избран президентом КХЛ.

Зарипов в свое время успешно играл в одной тройке с Морозовым в «Ак Барсе». После окончания прошедшего сезона он продлил контракт с казанским клубом и проведет в его составе еще, как минимум, один хоккейный год.