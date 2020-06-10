Россиянам грозит лишение прав за пьяные нарушения вне автомобиля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил МВД ввести практику лишения водительских прав для граждан, которые неоднократно привлекались к ответственности за пьяные нарушения без машины.

В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева предлагается дополнить необходимым пунктом ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

«Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — цитирует предложение общественника RT.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве произошло ДТП. Актер Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. В результате полученных травм водитель отечественного авто погиб. По данным правоохранителей, Ефремов в момент аварии был пьян. Суд отправил его под домашний арест.