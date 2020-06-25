В Альметьевске появится киноконцертный зал с органом
В Альметьевске появится киноконцертный зал с органом. На его строительство в 2022—2023 годах направят около 500 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».
Как заметил замминистра культуры РФ Владимир Осинцев, киноконцертный зал будет одним из самых крупных объектов в городе, передает ТАСС.
Сегодня в Дербышках после капитального ремонта открылся дворец культуры им. С. Саид-Галиева. Капитальный ремонт в здании начался летом прошлого года. Помещения ДК им. С. Саид-Галиева оформлены уникальными люстрами и бра, лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда.
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