В Альметьевске появится киноконцертный зал с органом

В Альметьевске появится киноконцертный зал с органом. На его строительство в 2022—2023 годах направят около 500 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».

Как заметил замминистра культуры РФ Владимир Осинцев, киноконцертный зал будет одним из самых крупных объектов в городе, передает ТАСС.

Сегодня в Дербышках после капитального ремонта открылся дворец культуры им. С. Саид-Галиева. Капитальный ремонт в здании начался летом прошлого года. Помещения ДК им. С. Саид-Галиева оформлены уникальными люстрами и бра, лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда.

