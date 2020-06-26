Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +20 градусов
В пятницу, 26 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Максимальная температура воздуха днем +15—20˚C. В Казани термометры покажут от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +17°С до +19°С.Общество Татарстан
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