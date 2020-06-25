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Источник: на экс-сотрудника прокуратуры Казани, который стрелял в воздух, возбудили дело о хулиганстве

17:10, 25.06.2020
Источник: на экс-сотрудника прокуратуры Казани, который стрелял в воздух, возбудили дело о хулиганстве
Фото: realnoevremya.ru

В отношении экс-сотрудника прокуратуры Андрея Балеева возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Основанием для возбуждения дела стало заявление одной из соседок, сообщивших о стрельбе по ее окнам. Дело ведет дознаватель отдела полиции.

Также сегодня у Балеева изъяли две единицы охотничьего оружия. В МВД ситуацию не комментируют.

Напомним, 10 июня Приволжский райсуд Казани наказал Балеева пятью сутками административного ареста за хулиганство со стрельбой в нетрезвом состоянии. Свою вину он признал частично. По его словам, он выпивал во дворе с неким Валерой и по его просьбе показал, как стреляет в воздух.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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