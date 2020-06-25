Дорожники Казани перекроют улицу Суконную до августа

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В центре Казани дорожники вводят ограничение движения по улице Суконной, возле дома №64 по Петербургской. Оно будет действовать с 27 июня и до 9 августа.

В это время предполагается построить канализацию для дома на улице Островского.

«В целях безопасного проезда транспортных средств, безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству водопровода, хозяйственно-фекальной и ливневой канализации для объекта: «Жилой дом на 30 квартир, с офисными помещениями на первом и втором этажах, со встроенной автостоянкой на 80 машино-мест по ул. Островского» обеспечить согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств (приложение) выполнение работ по прекращению движения автотранспорта и пешеходов», — говорится в документах мэрии.

Ниже приводится схема движения, которая будет действовать до 9 августа: