В Татарстане началось голосование за лучшие проекты благоустройства малых городов

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В Татарстане запустили голосование за лучшие проекты благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях республики. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте программы развития общественных пространств республики.

По результатам голосования и заключению экспертного совета 12 концепций попадут в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Отдать свой голос можно на сайте konkurs.tatar до 27 июня включительно. Результаты объявят 29 июня.

В начале июня стало известно, что в Казани в Приволжском районе на месте мусорной площадки появится сквер.

