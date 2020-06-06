В Казани появится сквер на улице Авангардной

В Казани в Приволжском районе появится сквер на ул. Авангардной. Раньше на этом месте была стихийная парковка и большая мусорная площадка, пишет пресс-служба мэрии Казани. Ход работ накануне проинспектировал мэр города Ильсур Метшин.

Территория, на которой появится сквер, находится между школами №114 и 48, рядом детский сад №363, поликлиника и центр детского творчества «Олимп». Благоустройство сквера площадью 8 тыс. кв. метров началось весной. Сегодня выполнены 20—25% работ, сдать сквер планируется к концу лета.

«Радует, что программа дворов и общественных пространств — парков, скверов — доходит в буквальном смысле до окраин города, в числе которых промышленный район «Теплоконтроль», — сказал Метшин.

Тут появится большая площадь со сценой, малыми архитектурными формами, качелями, скамейками и опорами освещения. Зимой сцена будет предназначена для елочного подиума. Также здесь появится небольшой памп-трек по примеру Горкинско-Ометьевского леса. А ближе к юношескому клубу «Олимп» планируется построить тренажерную площадку и футбольно-волейбольную зону.

В этом году в Казани планируется благоустроить шесть общественных пространств. Работы ведутся в парке «Черное озеро», сквере по ул. Авангардной, в ДК железнодорожников в Юдино и около ДК им. Саид-Галиева в Дербышках, на Юнусовской площади и на набережной озера Нижний Кабан.