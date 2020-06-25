Арустамян: «Несколько игроков «Оренбурга» заболели коронавирусом, команда села на карантин»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о заражении нескольких футболистов и сотрудников «Оренбурга» коронавирусом.

«По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин», — написал Арустамян.

Отметим, что в 24-м туре РПЛ оренбургский клуб должен сыграть против «Краснодара». Ранее краснодарцы уже переносили матч предыдущего тура с «Динамо» из-за коронавируса. Дополнительных дней для переноса встречи с «Оренбургом» пока в календаре лиги нет.