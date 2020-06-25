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Уроженец Нижнекамска Евгений Курмаев стал прокурором Калмыкии

15:29, 25.06.2020
Уроженец Нижнекамска Евгений Курмаев стал прокурором Калмыкии
Фото: kalmprok.ru

40-летний выходец из Нижнекамска Евгений Курмаев стал прокурором Калмыкии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как пишет газета «Московский комсомолец. Калмыкия», с апреля 2020 года старший советник юстиции Курмаев работал первым заместителем прокурора республики.

Ранее должность прокурора Калмыкии занимал Роман Тютюник, его назначили главой надзорного ведомства в Красноярском крае.

Личному составу прокуратуры Курмаева представил заместитель генерального прокурора России в Южном федеральном округе Андрей Кикоть. В мероприятии участвовали глава Калмыкии Бату Хасиков, главный федеральный инспектор по РК Александр Беляев, председатель Народного Хурала РК Анатолий Козачко, министр внутренних дел по РК Сергей Никифоров, а также экс-прокурор РК Роман Тютюник.

Общество Татарстан
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