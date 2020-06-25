Опрос: 20% потенциальных покупателей готовы приобрести автомобиль онлайн

Каждый пятый потенциальный покупатель автомобиля (19%) готов выбрать модель и оплатить ее онлайн. Об этом говорится в результатах опроса компании ANK Research & Consulting, которая изучила отношение к онлайн-покупке машин среди тех, кто планирует ее приобрести в ближайшие 12 месяцев. Для этого она опросила 400 потенциальных автовладельцев по всей России.



Среди преимуществ онлайн-покупки автомобилей потребители назвали экономию времени, доступность 24/7 и отсутствие навязчивого сервиса со стороны продавцов. К недостаткам они отнесли отсутствие возможности ознакомиться с автомобилем вживую и пройти тест-драйв.

Отмечается, что мужская часть потенциальных покупателей вполне готова к онлайн-покупкам, тогда как женщины в основном нуждаются в личном взаимодействии, особенно на финальных этапах заключения сделки.

Напомним, по итогам января — апреля 2020 года новые автомобили в России выросли в цене в среднем на 10%.