В России новые автомобили за четыре месяца подорожали на 10%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам января — апреля 2020 года новые автомобили в России выросли в цене в среднем на 10%.

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 млн 688 тыс. рублей, что на 9,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иномарку в январе — апреле можно было купить за 1,9 млн рублей, отечественную машину — за 1,6 млн рублей.

В целом из-за обвала курса рубля и пандемии коронавируса автопроизводители повысили цены в среднем на 1—2%.

В конце мая исследование показало, что количество предложений по продаже автомобилей на российском вторичном рынке сократилось более чем наполовину в апреле и мае.