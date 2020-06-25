Футболисты «Уфы» сдали тест на коронавирус, все результаты отрицательные

Футболисты «Уфы» в очередной раз сдали тесты на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщает пресс-служба уфимцев.

«Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, накануне матча 23-го тура РПЛ один из игроков уфимцев сдал положительный тест на коронавирус, но команда все равно вышла на игру против «Тамбова» (2:1).

Информацию об инфицировании одного из футболистов основной команды подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Соответствующее заявление было сделано лишь на второй день после игры с «Тамбовом» (2:1), когда о ситуации написали большинство федеральных СМИ.