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СМИ: Один из игроков основного состава «Уфы» заболел коронавирусом

09:03, 21.06.2020
СМИ: Один из игроков основного состава «Уфы» заболел коронавирусом
Фото: vk.com/ufafc

Один из футболистов основного состав «Уфы» заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

По данным источника, тест футболиста «Уфы» на коронавирус дал положительный результат.

В самом футбольном клубе не подтвердили данную информацию. Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов назвал такие слухи провокационными.

«Тот факт, что буквально перед матчем появляются подобные провокационные, идущие в разрез с ежедневными анализами футболистов ФК «Уфа», у которых не выявили ни одного случая за все время. Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники, это говорит только об одном — кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты «Уфы» в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее, — сказал Мурзагулов.

В воскресенье 21 июня «Уфе» предстоит встретиться на своем поле с «Тамбовом» в рамках 23-го тура РПЛ. По новому регламенту проведения матчей Премьер-лиги, команда, в которой обнаружен коронавирус, должна уйти на двухнедельный карантин.

Ранее из-за заражения коронавирусной инфекцией сразу шести футболистов, «Ростов» был вынужден отправить на матч против «Сочи» воспитанников академии. Та встреча завершилась скандальным поражением ростовчан со счетом 1:10.

СпортФутбол Башкортостан
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