СМИ: Один из игроков основного состава «Уфы» заболел коронавирусом

Один из футболистов основного состав «Уфы» заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

По данным источника, тест футболиста «Уфы» на коронавирус дал положительный результат.

В самом футбольном клубе не подтвердили данную информацию. Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов назвал такие слухи провокационными.

«Тот факт, что буквально перед матчем появляются подобные провокационные, идущие в разрез с ежедневными анализами футболистов ФК «Уфа», у которых не выявили ни одного случая за все время. Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники, это говорит только об одном — кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты «Уфы» в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее, — сказал Мурзагулов.

В воскресенье 21 июня «Уфе» предстоит встретиться на своем поле с «Тамбовом» в рамках 23-го тура РПЛ. По новому регламенту проведения матчей Премьер-лиги, команда, в которой обнаружен коронавирус, должна уйти на двухнедельный карантин.

Ранее из-за заражения коронавирусной инфекцией сразу шести футболистов, «Ростов» был вынужден отправить на матч против «Сочи» воспитанников академии. Та встреча завершилась скандальным поражением ростовчан со счетом 1:10.