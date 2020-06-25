В Госдуме предложили выплачивать деньги за отказ от места в детском саду

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В Госдуме предложили выплачивать семьям, отказавшимся от места в детском саду, ежемесячную сумму. С такой инициативой обратился к министру просвещения Сергею Кравцову депутат Василий Власов.

По мнению парламентария, проблему нехватки мест в детских садах может решить ежемесячная выплата. Семья сможет по собственному желанию оформлять ее взамен места в дошкольном учреждении.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», — приводит текст обращения RT.

Власов считает, что это существенно сократит очередь в учреждения, а родителям, которым есть с кем оставить ребенка, выплата станет существенной мерой финансовой поддержки. При этом родители имеют право передумать и заново оформить ребенка в детский сад.

Ранее Владимир Путин анонсировал новые дополнительные выплаты семьям с детьми. В тот же день подписал указ о единовременной выплате. На дополнительные меры поддержки семей с детьми будет выделено 274 млрд рублей.

