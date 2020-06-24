В Минфине РФ рассказали, сколько выделят на выплаты семьям с детьми

На дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые анонсировал президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации, будет выделено 274 млрд рублей.

Так, в июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Средства получат 27,4 млн человек.

Как отметили в пресс-службе Минфина РФ, родителям, которые получили подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически. При этом теперь средства смогут получить все дети от 3 до 16 лет.

Президент России Владимир Путин уже подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

